التعاون الروسي الفنزويلي يثير قلق منظمة الدول الأمريكية

حذّرت منظمة الدول الأمريكية من الانتهاك المحتمل من قبل السلطات الفنزويلية لاتفاقية منع الأسلحة النووية.



وجاءت تلك الاتهامات في أعقاب تعاون فنزويلي روسي مشترك، تواجدت على غراره طائرات عسكرية روسية في الأراضي الفنزويلية.



وحذّر الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية، لويس ألماجرو: "نحث الهيئات المنشأة بموجب هذه الاتفاقية على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من التزام فنزويلا بالتزاماتها".. وذلك حسب ما نقلته شبكة "إسبان تي في"، اليوم الخميس.



وشدد "ألماجرو" على ضرورة التأكد من التزام فنزويلا بمعاهدة "تلاتيلولكو" لنزع السلاح النووي في القارة، حيث يُحظر على دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي امتلاك أسلحة نووية.



وأعرب رئيس منظمة الدول الأمريكية عن عميق قلقه في أعقاب وصول قاذفات استراتيجية روسية لنقل الأسلحة النووية من طراز توبوليف 160 إلى الأراضي الفنزويلية، الإثنين الماضي.



وذكر أن المادة الأولى من معاهدة "تلاتيلولكو"، التي تعد فنزويلا جزءا منها، "تحظر استلام أو تخزين أو حيازة أسلحة نووية من جانبها أو من قبل أطراف ثالثة في أراضيها".