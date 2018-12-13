مجلس التعاون يبحث الحوار الاستراتيجى مع جمهورية كوريا

اجتمع الأمين العام المساعد للشئون السياسية والمفاوضات الدكتور عبدالعزيز بن حمد العويشق، مع نائب سفير كوريا لدى المملكة العربية السعودية "دو بونج كي"، اليوم الخميس، في مقر الأمانة العامة بالرياض.



وتم خلال الاجتماع مناقشة الحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون وجمهورية كوريا، حيث أكد "دو بونج كي"، اهتمام كوريا بالحوار القائم بين الجانبين، الذي يشمل المشاورات السياسية والتعاون الاقتصادي والفني والتواصل الثقافي، كما تم بحث تطورات الأوضاع السياسية الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.



كما تمت مناقشة نتائج أعمال القمة الـ39 لمجلس التعاون الخليجي، التي عقدت في الرياض في 9 ديسمبر الجاري، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.



وشارك في أعمال القمة، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبى، ونائب رئيس الوزراء العماني الشيخ فهد بن محمود آل سعيد، نيابة عن السلطان قابوس آل سعيد، ووزير الدولة القطري للشئون الخارجية سلطان بن سعد المريخى.