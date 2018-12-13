دوريات صحراوية لتأمين "الهلال النفطي" الليبي

أفادت قناة "218" الليبية، مساء الخميس، بأن غرفة عمليات سرت الكبرى أمرت بتسيير عدة دوريات في المناطق المحيطة بالهلال النفطي، بعد توارد أنباء تُفيد بأن الجماعات الإرهابية تُخطط للهجوم مجددًا على الموانئ النفطية.



ووفقا للقناة الليبية، سيّرت الغرفة دوريات صحراوية في عدة نقاط في الجنوب، لاسيما المواقع التي تقع تحت سيطرة قوات الجيش الوطني، كما قامت كل من الكتيبة 276 مشاة، التابعة للواء 73 مشاة، بإمرة العميد علي القطعاني، واللواء 106 مجحفل، وعدة وحدات تابعة للغرفة، باقتفاء أثر الجماعات الإرهابية التي تجوب الصحراء بين الحين والآخر.



وكانت غرفة عمليات سرت الكبرى، التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني، أعلنت، أمس الأربعاء، حالة الاستنفار بمنطقة الهلال النفطي بعد رصد تحركات مشبوهة يُرجّح أنها صادرة عن مجموعات تتبع المدعو إبراهيم الجضران، آمر حرس المنشآت النفطية السابق، وسرايا الدفاع عن بنغازي، وكتائب تابعة للمعارضة التشادية.