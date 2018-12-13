"الرى": نواجه تحديات صعبة في مجال إدارة المياه

قالت الدكتورة إيمان السيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، في الكلمة التي ألقتها نيابة عن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، خلال ورشة العمل الوطنية حول مؤشرات الوضع المائي، إن العالم لن يكون بمقدوره التصدي للتحديات الإنمائية الجسيمة للقرن الحالي، وهي الحصول على مياه شرب آمنة وخدمات صرف صحي للجميع، ومدن صالحة للعيش فيها، وأمن غذائي، وأمن الطاقة، وفرص عمل من خلال النمو الاقتصادي، وأنظمة إيكولوجية سليمة، إلا إذا نجح في تحسين الطريقة التي تدير بها مختلف دول العالم مواردها الطبيعية.



وأكدت "السيد" أن هناك تحديًا صعبًا خاصة في مجال إدارة المياه، حيث تتزايد الاحتياجات المائية في مصر بشكل كبير في شتى القطاعات، وكذلك متطلبات تحقيق سياسات الدولة في استصلاح أراضي زراعية جديدة، وتشجيع القطاع الصناعي، مما يزيد من الضغوط على الموارد المائية.



وأوضحت أن الأمن المائي يعني ضمان إتاحة المياه بكميات ونوعية مقبولة للمتطلبات الأساسية والصحة العامة والإنتاج عمومًا، وبذلك فالأمن المائي يعني دعم كل من الصحة العامة، النمو الاقتصادى، الاستدامة البيئية، الاستقرار السياسي، وتقليل مخاطر الكوارث المتعلقة بالمياه " فيضانات- جفاف".

