ندوة لطلاب الجيزة حول ترشيد المياه

نظمت اﻹدارة المركزية للتوعية واﻹرشاد المائي، ندوة توعية لمدرسة الحرية الابتدائية بإدارة شمال الجيزة التعليمية، حول التحديات التى تواجه الشأن المائي في مصر، وجهود الوزارة ممثلة في استراتيجية تنمية الموارد المائية وتنقيتها وتحسين نوعيتها وترشيد استخداماتها وتهيئة البيئة المواتية لمواجهة التحديات المائية والتغيرات المناخية، ورفع كفاء الكوادر الفنية وتعزيز آليات التوعية بأهمية نقطة الماء في مصر.



تناولت الندوة، الخميس، التأكيد على ندرة ومحدودية موارد مصر المائية، وحتمية التحول من ثقافة الوفرة المائية إلى ثقافة الترشيد في ظل التحديات التي تواجه قطاع المياه بالدولة، وفي مقدمتها تفاقم الزيادة السكانية وثبات حصة مصر من المياه.