البابا تواضروس يلتقي مسئولي لجنة البر

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، مسئولي لجنة البر على مستوى كنائس وإيبارشيات الكرازة المرقسية.



وعُقد اللقاء بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وتضمن كلمة لقداسة البابا عن "الأبوة والعمل الاجتماعي" تلاها عرض قدمه القمص بيشوي شارل مقرر اللجنة، لأعمال اللجنة خلال الستة أعوام الماضية وفائدة قاعدة البيانات التي تم إنشاؤها، والتي وفرت ميزة سرية البيانات إلى جانب عدالة التوزيع.



كما عرض 4 برامج يتم العمل بها في خدمة التنمية الاجتماعية حاليًا، وهي برامج "بنت الملك، ووثيقة أمان، وعلم ابنك، وشنطة البركة".



وتحدث المهندس مجدي الشرقاوي، مصمم برنامج قاعدة البيانات، عن أهمية البرنامج وكيفية استغلال البيانات المدخلة شرط كونها دقيقة، لفائدة الخدمة.



وفي الختام أجاب قداسة البابا على أسئلة المشاركين في اللقاء.

