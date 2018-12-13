جوتيريس: اتفاق "الحديدة" سيؤثر على الوضع الأمني والإنساني باليمن

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، اليوم الخميس، أن ما تم تحقيقه خلال محادثات السويد مجرد بداية لسلسلة من الاتفاقيات التي يحتاج إليها الشعب اليمني.



وقال "جوتيريس"، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة خارجية السويد مارجوت فالستروم، والمبعوث الدولي لليمن مارتن جريفيث بالسويد، إن الاتفاق بشأن مدينة الحديدة كان واحدًا من أصعب الأمور التي واجهتنا، لافتًا إلى أنه سيكون له تأثير كبير على الوضع الأمني والإنساني.



وتابع: "اتفاق الحديدة ينص على وقف إطلاق النار في المدينة وتعزيز الوجود الأممي، كما يكفل حرية الحركة للمدنيين والبضائع، وينص على فتح الممرات لوصول المساعدات الإنسانية"، مضيفًا أنه "سيكون هناك قوات محلية ستحفظ الأمن داخل الحديدة حسب القانون اليمني، فيما سيتم وقف اطلاق النار في المدينة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسي خلال 14 يوما".



وأشار إلى أنه سيتم الالتزام بعدم استقدام أى تعزيزات عسكرية لكلا الطرفين، وإيداع جميع إيرادات الموانئ في البنك المركزي، وإزالة جميع المظاهر العسكرية في المدينة، بالإضافة إلى إزالة الألغام في المدينة وموانئها.



وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة بجهود المبعوث الأممي إلي اليمن، مارتن جريفيث، مؤكدًا: "إننا نشهد بداية النهاية لأزمة اليمن".