"الإحصاء": 1.5 مليار دولار واردات المصريين من السيارات

كشف تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن واردات المصريين من سيارات الركوب المستوردة ارتفع بشكل ملحوظ إلى 1.5 مليار دولار خلال الفترة بين شهري يناير وأغسطس من عام 2018، مقابل 955 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من عام 2017، بزيادة بلغت قيمتها 595.8 مليون دولار.



كما ارتفعت واردات المصريين من أجهزة تليفون للأفراد "المحمول" إلى 827.5 مليون دولار خلال الفترة بين شهري يناير وأغسطس من عام 2018 مقابل 427.8 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2017 بزيادة قدرها 399.5 مليون دولار.