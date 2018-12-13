الحكومة السودانية توجه بالاستمرار في حملة جمع السلاح بدرافور

وجه النائب الأول لرئيس جمهورية السودان، الفريق أول ركن بكري حسن صالح، حكومة ولاية جنوب دارفور، بالاستمرار في تنفيذ حملة جمع السلاح وحصر العربات ذات الدفع الرباعي بالولاية حتى تنعم بالأمن والاستقرار الذي تتمتع به.



وبحسب ما أوردته شبكة "الشروق" السودانية، مساء اليوم الخميس، - جاء ذلك خلال لقاء "بكري" بمكتبه بالقصر الجمهوري، والي ولاية جنوب دارفور م. آدم الفكي- للاطلاع على نتائج ومخرجات الدورة المدرسية.



وقال آدم الفكي عقب اللقاء - في تصريحات صحفية- إن النائب الأول لرئيس الجمهورية وجه بالاهتمام والمحافظة على مخرجات الدورة المدرسية وإنزالها إلى أرض الواقع، إضافة إلى تكثيف الجهود بشأن العودة الطوعية من خلال المشروعات التي تساعد على إنهاء النزوح واللجوء، فضلًا عن تكريس السلاح ووضعه في أيدي القوات المسلحة بعد جمعه من المواطنين.



