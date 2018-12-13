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اقتصاد
الخميس 13/ديسمبر/2018 - 03:50 م

"هيرمس": نتوقع تراجع أسعار الفائدة الفترة المقبلة

أحمد شمس
أحمد شمس
أكرم عمران
dostor.org/2434516

قال مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية "هيرمس"، إن هناك نموًا متوقعًا في عمليات الاندماج والاستحواذ خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أحمد شمس، رئيس قطاع البحوث لدى "هيرمس"، أن التوقعات تشير إلى تراجع أسعار الفائدة بنسبة 2% للوصول إلى معدلات الفائدة الحقيقية إضافة إلى استفادة مصر نتيجة معدلات الدين.

وأشار "شمس" إلى هجرة رءوس الأموال من الأسواق الناشئة، موضحًا أن معدلات التضخم وأزمات الأسواق الناشئة لعبت دورًا مهمًا في استمرار ثبات أسعار الفائدة، موكدًا أن حجم الدين لتركيا يصل إلى 70% مقابل الناتج المحلي.

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