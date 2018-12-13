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الخميس 13/ديسمبر/2018 - 03:49 م

حبس سائق متهم بقتل طالب ثانوى بالبحيرة

حبس سائق متهم بقتل
معوض هويدي
dostor.org/2434515

قرر منذ قليل، المستشار محمد الشاذلي، وكيل النائب العام، وبإشراف المستشار أشرف ربيع، المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور، حبس سائق "توك توك" 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بقتل طالب ثانوي، بمشاجرة بينهما بمدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

وترجع أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء جمال الرشيدي، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، إخطارًا من العميد محمد زايد، مأمور مركز شرطة إيتاى البارود، من كل من: "حسن.ا.ع" 45 سنة فلاح، "أشرف.ك.ج" 49 سنة سائق، بعثورهما على جثه لأحد الأشخاص بأرض زراعية ملك الأول كائنة بمنطقة خلف المستشفى العام بالمدينة بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين وجود جثة "مصطفى.م.ع"، 17 سنة، طالب بمدرسة كوم حمادة الثانوية الزراعية، ومقيم مدينة إيتاى البارود يرتدي كامل ملابسه، وبمناظرتها تبين وجود إصابات 5 جروح طعنية بالصدر والظهر والكتف اليسري، كما عُثر بجواره على سلاح أبيض وجاكيت كحلي اللون.

وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى إيتاى البارود العام.

ووجه مدير أمن البحيرة، بشكيل فريق بحث، برئاسة العميد عبدالغفار الديب، رئيس المباحث الجنائية والعقيد حازم الشيخ رئيس فرع البحث الجنائي، والرائد إسلام السعدني رئيس المباحث بمركز شرطة إيتاى البارود، وباشراف اللواء محمد أنور هندي مدير إدارة البحث الجنائي، لسرعة كشف غموض الواقعه وتحديد وضبط مرتكبيها.

وأسفرت جهود فريق البحث الجنائي، إلي تحديد مرتكب الواقعة " أحمد.ن.م " 20 سنة، سائق "توك توك" ومقيم شارع المجلدة بمدينة إيتاى البارود، وتم استهداف المتهم المذكور بمأمورية بمحل إقامته وأماكن تردده أسفرت عن ضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، إثر حدوث مشاجرة بينه والمجني عليه بسبب سابقة قيام الأخير بسرقة إطار دراجته النارية" توك توك" وقيام المجني عليه بالتعدي عليه بسلاح أبيض، كان بحوذته وإحداث إصابته بجرح قطعي بالذراع اليسري، حيث تمكن من استخلاص السلاح الأبيض منه وتوجيه عدة طعنات له وإحداث إصابته المشار إليها، والتي أودت بحياته وإلقائه للأداة المستخدمة بمكان العثور وتم التحفظ عليها.

وتحرر المحضر اللازم، المحضر رقم 4885 إداري لسنة 2018، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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