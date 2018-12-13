تعليق المفاوضات بين أطراف الحكومة السودانية والمعارضة

أفادت شبكة الشروق السودانية، مساء اليوم الخميس، بأن الوساطة الأفريقية علقت اللقاءات التشاورية التي دعت لها الأطراف السودانية الخمسة الموقعة على خارطة الطريق بعد أيام من المشاورات في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لافتة إلى أن الوفد الحكومي المفاوض، أكد أن هناك جولة أخرى مرتقبة دون أن يحدد موعدها.



ونقلت الشبكة السودانية عن مساعد رئيس السوداني، فيصل حسن إبراهيم رئيس الوفد الحكومي المفاوض قوله: "إن الجولة القادمة، ستكون حول الأجندة المطروحة المتمثلة في صناعة الدستور، وانتخابات 2020، واستكمال ما تبقى من قضايا المحور الإنساني".



وأضاف "إبراهيم"، أن اللقاء كان هدفه تشاوري حول تعديل خارطة الطريق لتشمل بالإضافة إلى القضايا السابقة التي نوقشت في المحور الإنساني ومحور وقف العدائيات الذي يقود لوقف دائم لإطلاق النار، ليشمل مقترحات صناعة الدستور والانتخابات في 2020.



وكانت الوساطة الأفريقية اقترحت على الأطراف الخمسة، تعديل خارطة الطريق، بحيث تضمن مشاركة المعارضة في صياغة الدستور وخوض الانتخابات المقررة في 2020.



