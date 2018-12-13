محافظ الإسكندرية يشهد مراسم تسمية مدرسة الشهيد مصطفى محمود

شهد الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية؛ برفقة الفريق أحمد خالد حسن قائد القوات البحرية، واللواء على عادل عشماوي قائد المنطقة الشمالية العسكرية، صباح اليوم الخميس، مراسم إطلاق اسم الشهيد البطل رائد بحري مصطفى محمود عبد الله، على مدرسة البيطاش الإبتدائية بالعجمي، والذي استشهد في ١٤ مارس من العام الحالي، إثر هجوم مسلح أثناء تنفيذه مهمة قتالية بمنطقة جهاد أبو طبل بأرض سيناء بالعملية الشاملة سيناء ٢٠١٨.



جاء ذلك بحضور اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية وقيادات القوات البحرية واللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد والأستاذة أمال عبد الظاهر وكيل وزارة التربية والتعليم، ووالد ووالدة البطل الشهيد.



وبدأت المراسم بسلام القائد، وإزاحة الستار عن اللوحة لتغيير اسم المدرسة، ثم سلام الشهيد، وقراءة آيات من القرءان الكريم، عقب ذلك تم عرض فيلم تسجيلي عن حياة البطل الشهيد والرسالة التي وجهها قبل استشهاده بقليل، لتقدم أسمى معاني التضحية والفداء للوطن وحماية أرواح زملائه ورجاله، وأكد المحافظ أن القوات المسلحة المصرية ستظل دائما وأبدا تقدم أرواح أبناءها فداءً وتضحية لتبقى مصرنا الحبيبة حصنا وأمانا لشعب مصر العظيم، معربا عن فخره بوجوده اليوم بجوار والد ووالدة الشهيد البطل الذي سجل أروع ملحمة من التضحية لنفسه من أجل جعل راية مصرنا الحبيبة عالية وخفاقة.



على صعيد آخر، أشار المحافظ وقائد القوات البحرية إلى أنه سيتم تطوير مدرسة الشهيد ر مصطفى محمود عبد الله، الشهور القادمة، تكريما للشهيد البطل، حيث يتم تطوير البنية التحتية للمدرسة وجميع مستلزماتها الدراسية، علاوة على الاهتمام بتطوير وجودة العملية التعلمية بها، لتصبح مع بداية العام الدراسة القادم ٢٠١٩ ٢٠٢٠، نموذج يحتذى به ويتم تطبيه بجميع مدارس الثغر.