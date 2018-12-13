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الخميس 13/ديسمبر/2018 - 03:46 م

السلطات المكسيكية تفكك مختبرًا سريًا لصناعة مخدر "الفنتانيل"

السلطات المكسيكية
نورهان شوقي
dostor.org/2434512

فككت عناصر تابعة لمكتب النائب العام (PGR) في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، مختبرًا سريًا يعمل كمصنع للفنتانيل، وهى مادة أفيونية تسببت في مقتل حوالي 72000 في الولايات المتحدة، خلال عام 2017.

وعثرت عناصر مكتب المدعي المكسيكي على أكياس تحتوي على حبوب زرقاء، وحوالي 50 علبة سائلة من نفس اللون، حسب بيان رسمي صادر عن مكتب المدعي العام، اليوم الخميس، كما عثر على ضاغط الحبوب الآلي، بالإضافة إلى عدد من الآلات الأخرى المستخدمة لصنع المركبات والخراطيش، فضلًا عن احتجاز أربعة أشخاص وضعوا تحت طائلة القانون.

يذكر أن الفنتانيل هو مسكن أفيوني قادر على كبت الآلام، وعادة ما يستخدم مع المرضى الذين هم في مراحل متقدمة من السرطان، ويقدر الخبراء أنه أقوى بنحو 100 مرة من المورفين.

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