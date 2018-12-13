عودة 220 مصريًا من ليبيا وعبور 205 شاحنات عبر منفذ السلوم

عاد إلى مصر، عبر منفذ السلوم البري، 220 مصريا، بينهم 204 أشخاص سافروا بصورة شرعية، و16 شخصا بصورة غير شرعية، كما عبرت 205 شاحنات في الاتجاهين، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقال مدير أمن مطروح، اللواء هشام نصر- في بيان اليوم الخميس- إنه أنهى إجراءات سفر 721 شخصا عبر المنفذ، منهم 278 مصريا و443 ليبيا، موضحا أنه أنهى أيضا إجراءات مغادرة 91 شاحنة محملة بالبضائع والمواد الغذائية، ومواد البناء والرخام من المنفذ، متجهة لمنفذ مساعد الليبي، وكذلك إنهاء إجراءات وصول 114 شاحنة لتحميل بضائعها من الجانب المصري.