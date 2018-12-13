جولة جديدة من مفاوضات السلام اليمنية في يناير المقبل

كشف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، عن موعد جولة جديدة من مفاوضات السلام بين الحكومة اليمنية والحوثيين، في يناير المقبل.



وأعلن "غوتيريس" التوصل إلى اتفاقات خلال مشاورات السويد بشأن اليمن، ما يبشر بأمل كبير في انتهاء الأزمة المستمرة منذ نحو 4 أعوام.



وتوصل طرفا الصراع إلى اتفاق بشأن مدينة الحديدة ومينائها، يقضي بإخراج القوات من الميناء، ووقف إطلاق النار هناك، والتوصل إلى تفاهم مشترك فيما يخص مدينة تعز، ما سيؤدي إلى فتح ممرات إنسانية وإدخال مساعدات، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة ستلعب دورًا بهذا الشأن، وفقًا لسكاى نيوز.



وأضاف "غوتيريس" أن العام المقبل سيشهد تبادلًا للأسرى، ما سيسمح لآلاف اليمنيين بالعودة إلى أسرهم.