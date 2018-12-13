حبس نصاب إفريقي زعم قدرته على "توليد الدولارات" بالنزهة

أمرت نيابة النزهة بحبس إفريقي بتهمة النصب على صاحب شركة، بزعم قدرته على "توليد الدولارات" بمنطقة النزهة، 4 أيام على ذمة التحقيق.



كشفت التحقيقات عن تلقي قسم شرطة النزهة بلاغا من العاملين بأحد المقاهي بالاشتباه في شخصين، أحدهما من أصول إفريقية وبحوزته صندوق أبيض، وبالانتقال والفحص تم ضبط "أركلينى.م.ص" يحمل جنسية إحدى الدول الإفريقية، 35 سنة، يحمل كارنيه الاتحاد العام لطلبة إفريقيا بجمهورية مصر العربية "مزور"، وجواز سفر يشتبه في صحته، وبحوزته (صندوق من الفوم أبيض اللون بداخله مجموعة من الأوراق تشبه في شكلها وحجمها عملة الدولار، وكيس بلاستيك بداخله مجموعة من الأوراق سوداء اللون، وزجاجة بداخلها مادة كيميائية مجهولة)، وبصحبته "محمد.ع" 54 سنة، مدير وشريك بإحدى الشركات.



بسؤال الأخير، قرر أنه يملك قرية سياحية تحت الإنشاء بمدينة مرسى علم بالبحر الأحمر، ونظرًا لتعسره ماديا قام بنشر إعلان عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت لطلب شريك للمساهمة فى استكمال أعمال البناء، وفي وقت لاحق اتصل به المتهم الأول وادعى أنه موظف بسفارة إحدى الدول الإفريقية، وأبدى رغبته فى مشاركته في المشروع السياحي المشار إليه، واستولى منه على مبلغ 1550 دولارا ومبلغ 270 ألف جنيه بدعوى تسديد رسوم تحويل مبالغ مالية بعملة الدولار لاستكمال المشروع، وطلب مقابلته بمحل الضبط لتسليمه مبلغ مليون دولار، إلا أنه فوجئ بحضوره وبحوزته المضبوطات المشار إليها، وادعائه قدرته على تحويل تلك الأوراق إلى عملة الدولار واتهمه بالنصب.



بمواجهة المتهم بأقوال المجنى عليه، أيدها واعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف أنه لا يحمل ثمة أوراق تفيد بجنسيته ومحل إقامته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.