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الخميس 13/ديسمبر/2018 - 02:51 م

وزير الداخلية الألماني يعتزم تشديد قوانين لترحيل اللاجئين

وزير الداخلية الألماني
أ ش أ
dostor.org/2434443

ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، الخميس، أن وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، ينوي تشديد قوانين الترحيل.

وأوضحت الصحيفة، نقلا عن الوزير: "إن الأساس في منح اللجوء لمن يستحقه، وسوف يتم توفير الحماية على الأراضي الألمانية"، وتابع: "أما من لا يستحق ذلك فيتوجب عليه المغادرة بأسرع وقت ممكن"، منوهًا إلى أن دولة القانون يجب أن تكون قادرة على إنفاذ وتطبيق القوانين.

وأشار الوزير إلى أنه يتعين على ألمانيا احتجاز من صدر قرار بترحيلهم، لكي لا يتسنى لهم الفرار، حسب تعبيره، مطالبًا بضرورة الحيلولة دون تحايل من صدرت بحقهم قرارات رفض عن طريق إخفاء هويتهم أو إتلافها.

واختتم وزير الداخلية بقوله: "نحن نعكف على إصدار خطة لحزمة شاملة من الإجراءات بهذا الصدد، من بينها تقليص المساعدات الاجتماعية".

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