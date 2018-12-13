البشير يشيد بعلاقات التعاون المشترك بين السودان وتونس

أشاد الرئيس السوداني عمر البشير بعلاقات التعاون المشترك بين السودان وتونس في كافة المجالات خلال هذه الفترة.



جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الخميس، بالقصر الجمهوري بالخرطوم، سفير تونس لدى السودان الهاشمي عجيلي، الذي قدم للبشير أوراق اعتماده سفيرًا لبلاده بالخرطوم.



وقال الهاشمي- في تصريح اليوم- إن الرئيس البشير أكد حرص السودان على تعزيز ودعم علاقاته مع تونس في كافة مجالات التعاون المشترك.



وأضاف السفير التونسي أن لقاءه مع الرئيس البشير كان فرصة للتعرف على مختلف أوجه التعاون والتنسيق بين البلدين في كافة المجالات.



من ناحية أخرى، ثمّن الرئيس السوداني المستوى الجيد الذي وصلت إليه العلاقات مع موريتانيا، مؤكدًا حرص السودان على تعزيز تلك العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة لشعبي البلدين.



جاء ذلك خلال لقائه، اليوم، بالقصر الجمهوري بالخرطوم، بسفير موريتانيا لدى السودان، با صمبا، بمناسبة انتهاء فترة عمله.



وأعرب السفير الموريتاني، في تصريح صحفي، عن شكره وتقديره للرئيس البشير والشعب السوداني، لما وجده من تعاون ساعده في تأدية مهامه على أكمل وجه.