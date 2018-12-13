إحالة 23 موظفًا للتحقيق بسبب الغياب عن العمل بالقليوبية

أحالت لجنة المتابعة بأكياد دجوى، بمدينة بنها، 23 موظفًا بالوحدة الصحية بطنط الجزيرة، إلى التحقيق؛ بسبب تغيبهم عن العمل والإضرار بمصالح المرضى.



وقال أيمن حسين حسانين، رئيس الوحدة المحلية، إنه تبين عدم تواجد 7 أطباء و16 موظفًا في محل عملهم خلال جولة تفقدية، مشيرا إلى أنه تم الشطب عليهم من مسئولي المتابعة.



وأضاف "حسانين"، في تصريحات صحفية، أنه يوجد لجنة متخصصة للمرور على القطاعات الخدمية؛ حفاظًا على سير العمل، وحق المرضى في العلاج والخدمات.



وأوضح رئيس الوحدة المحلية أنه تم تحرير مذكرة للعرض على الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، للتحقيق في الواقعة.