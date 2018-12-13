الخرطوم تستضيف اجتماعات "الإيساف" الإثنين المقبل

تستضيف العاصمة السودانية الخرطوم، الإثنين المقبل، اجتماعات وزراء الدفاع لدول شرق إفريقيا "الإيساف"، بحضور الرئيس عمر البشير.



وتأتي اجتماعات "الإيساف" في إطار ختام فعاليات العام التدريبي لقوات شرق إفريقيا، التي تنظمها سكرتارية قوات إفريقيا للدورة العادية للأجهزة السياسية لقوات شرق إفريقيا.



وبدأت أعمال الاجتماعات، اليوم الخميس، على مستوى الخبراء، وتستمر لمدة 3 أيام، بحضور رئيس الأركان المشتركة السوداني الفريق أول كمال عبدالمعروف.



ويعقد، يوم الأحد المقبل، اجتماع رؤساء الأركان الدول الأعضاء، بحضور وزير الدفاع السوداني الفريق أول عوض بن عوف، ويلي ذلك اجتماع وزراء الدفاع بمشاركة الملحقين العسكريين من الدول الأعضاء بـ"الإيساف" والدول العربية، والسفراء، والعديد من المنظمات الدولية والإقليمية الناشطة في عمليات حفظ السلام بالإقليم، بالإضافة إلى ممثلي دول الترويكا، والصين واليابان.