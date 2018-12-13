محافظ البحيرة يكرم بائع جرائد أعاد 50 ألف جنيه عثر عليها مصادفة

قرر اللواء هشام آمنه، محافظ البحيرة صرف مكافأة 3000 جنيه وتوفير فرصة عمل مناسبة للمواطن محمود نصر عبد المولى؛ بائع الجرائد بمدينة أبو حمص تقديرا لأمانته، حيث ردّ المواطن 50 ألف جنيه عثر عليها بجوار الكشك الذي يقوم ببيع الجرائد من خلاله وردها لصاحبها الموظف بالإدارة التعليمية ولم يتردد في البحث عنه والوصول إليه وتسليمه المبلغ كاملا والمواطن محمود عبد المولى مواطن بسيط متزوج ولديه ولدان يتراوح دخله الشهري 700 جنيه.



وثمن اللواء المحافظ أمانة المواطن واستقبله بمكتبه ووجه له تحية شكر وتقدير على أمانته رغم ظروفه الصعبة وأكد على أنه نموذج مشرف يُحتذى به.



هذا وقد أعرب المواطن الأمين عن شكره لمحافظ البحيرة على استقباله وتكريمه هو وزوجته وأولاده.



وأضاف محمود أنه رفض أخذ أي مبلغ من صاحب النقود التي عثر عليها فيكفيني نظرة الفخر التي رأيتها في عين زوجتي، وأقاربه مؤكدا أنها تساوي كنوز الدنيا بمعناها الحقيقي.

