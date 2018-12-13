قيادي بـ"فتح": سياسة الاحتلال لن تجدي في ظل صمود الشعب الفلسطيني

أكد القيادي بحركة فتح، الدكتور جهاد الحرازين، أن ما تشهده الأراضي الفلسطينية من حالة مواجهة واشتباك في المدن الفلسطينية يأتي نتيجة السياسات الهوجاء التي يقودها نتنياهو وحكومته المتطرفة، التي تعتمد أساسًا على الاستيطان والاعتداءات والاقتحامات، ومصادرة الأراضي الفلسطينية، وعمليات القتل والإعدامات بدم بارد، وانتهاك الحقوق، واعتقال المواطنين، وإغلاق المؤسسات، ضاربة بعرض الحائط كافة القرارات الدولية والاتفاقيات والمواثيق والقانون الدولي.



وأضاف "الحرازين"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هذه السياسة التي تنتهجها إسرائيل ستضر بالمنطقة بأسرها مما يتطلب سرعة التدخل الدولي والإقليمي للجم دولة الاحتلال، ومنع تدهور الأوضاع الأمنية.



وأكد أن حق الشعب الفلسطيني ثابت ومشروع في مقاومة الاحتلال، مشيرًا إلى أن تهديدات الاحتلال واعتداءاته لن تجدي في ظل حالة الصمود الأسطوري التي يجسدها الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية.