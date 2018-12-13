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محافظات
الخميس 13/ديسمبر/2018 - 02:45 م

محافظة القاهرة مستعدة لتسليم الرئيس "أهالينا والمحروسة"

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
مصطفى عبدالله
dostor.org/2434435

تستعد محافظة القاهرة لتسليم مشروعي أهالينا والمحروسة، خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث من المقرر أن يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي مراسم افتتاح المشروعين، وتسليم عقود انتفاعهما.

انتهت محافظة القاهرة من تنقية الكشوف الخاصة بالوافدين على المدن الإسكانية الجديدة، والموقف القانوني الخاص بتعويض الأهالي بالوحدات، ومراجعة فرش تجهيز الوحدات بالأدوات المنزلية.

وقال إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة بالمنطقة الشرقية، إن أكثر سكان المحروسة من قاطني المنطقة أحياء الشرقية.

وأكد نائب محافظ القاهرة، لـ«الدستور»، أن مراجعة الكشوفات الخاصة بتسكين الأهالي بالمدينة الجديدة تم الانتهاء منها.

من جانبه، قال العميد محسن صلاح نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، إن المرحلة الحالية هي فرش الوحدات من الداخل.

وأكد في تصريحات لـ"الدستور"، أن المحافظة تشرف على فرش الوحدات من الداخل وتأهيلها بالأدوات المنزلية اللازمة، مشيرًا إلى أن أعداد الوافدين 1500 في أحكار السكيكني وعزبة اوصفيح حوالي 950، سيتم توزيعهم على المحروسة 1،2 في حفل بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وفي سياق متصل، قال خالد صديق، مدير تطوير العشوائيات لـ«الدستور»، أنه من المقرر ربط المحروسة 1،2 بطريق يصل المدينتين ببعضهما البعض، ضمن خطة الصندوق، وللاستفادة من الصبغة المعمارية في المناطق الواقعة بين المدن الجديدة.

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