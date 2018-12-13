القاهرة : الخميس 13 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
06:54 ص

تحطم قطار سريع فى أنقرة.. وعدد الضحايا "كبير"
09:17 م

كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز في دوري أبطال أوروبا (بث مباشر)
08:41 م

بث مباشر مباريات اليوم | مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر | يلا شوت | SPORTS
08:38 م

SPORTS | مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر يلا شوت

07:43 م

يلا شوت | SPORTS | مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز اليوم (بث مباشر)
10:58 م

الشوط الثاني| ليفربول ضد نابولي بث مباشر | مشاهدة هدف محمد صلاح
08:22 م

مشاهدة مباراة liverpool اليوم بث مباشر | كول ستار | مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم بث مباشر | كورة لايف | يلا شوت
08:06 م

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر beIN SPORTS
07:13 م

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم 11-12-2018 | لحظه بلحظه | كورة لايف
07:10 م

يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي | يلا كورة | ماتش ليفربول ونابولي | دوري أبطال أوروبا| liverpool vs napoli
06:55 م

موعد مباراة ليفربول اليوم| liverpool vs napoli | مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم | دوري أبطال أوروبا
06:52 م

ليفربول مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر اليوم .. ليفربول يوتيوب .. يلا شوت liverpool
محافظات
الخميس 13/ديسمبر/2018 - 02:44 م

وكيل الشباب بكفر الشيخ يعقد اجتماعًا مع مديرى الإدارات

وكيل الشباب بكفر
مصطفى عنز
dostor.org/2434433

عقد الدكتور عزت إبراهيم محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، اجتماعًا مع مديرى الإدارات المختلفة، لمناقشة عدد من الملفات الهامة، ووضع خطة العمل الخاصة بالمديرية، خلال الفترة المقبلة.

ووجه "محروس"، بحصر المشروعات المُتوقفة بجميع الأندية الرياضية ومراكز الشباب بنطاق محافظة كفر الشيخ، لاستئناف أعمال الإنشاءات المُتوقفة مرة أخرى فى القريب العاجل، بعد توفير الدعم المادى اللازم، لاستكمال هذه الأعمال.

وأكد "محروس"، على ضرورة تحقيق الانضباط بجميع الهيئات الشبابية والرياضية، وسرعة الإنجاز فى أداء الأعمال، وعدم تعطيل مصالح المواطنين، مشددًا على مكافحة كافة أشكال التجاوزات والفساد، وإحالة المقصرين إلى التحقيق.

وكيل الشباب بكفر الشيخ يعقد اجتماعًا مع مديرى الإدارات
وكيل الشباب بكفر الشيخ يعقد اجتماعًا مع مديرى الإدارات
وكيل الشباب بكفر الشيخ يعقد اجتماعًا مع مديرى الإدارات
وكيل الشباب بكفر الشيخ يعقد اجتماعًا مع مديرى الإدارات
وكيل الشباب بكفر الشيخ يعقد اجتماعًا مع مديرى الإدارات
الآن

ضبط جمّال وفتاة سهّلا صعود المصور الدنماركي إلى الهرم الأكبر

ماذا يحدث فى فرنسا الآن؟.. الحكومة تواصل سياسات الاحتواء.. والمعارضة تصعد بـ"سحب الثقة"

وقوع حادث أمني في القدس المحتلة

رئيس البورصة: تطبيق "الشورت سيلنج" خلال الربع الأول من 2019

ads
الأكثر قراءة

"كان مهددا بشلل الأطفال".. 10 حقائق عن صفقة الأهلى الجديدة

مصرع شاب قفز من شقة عشيقته بالشرقية

ضبط جمّال وفتاة سهّلا صعود المصور الدنماركي إلى الهرم الأكبر

عمرو دياب يعطّل دينا الشربينى عن تصوير مسلسلها الجديد

ألبومات الصور

جنازة إبراهيم سعدة

وشوش الخير

صورة اليوم.. معانا يا رب

شهود عيان يروون تفاصيل محاولة اغتيال الأديب الراحل نجيب محفوظ

نجم الساعة

كورة اون لاين مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر||كورة لايف مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر

الأكثر قراءة

"كان مهددا بشلل الأطفال".. 10 حقائق عن صفقة الأهلى الجديدة

مصرع شاب قفز من شقة عشيقته بالشرقية

ضبط جمّال وفتاة سهّلا صعود المصور الدنماركي إلى الهرم الأكبر

عمرو دياب يعطّل دينا الشربينى عن تصوير مسلسلها الجديد

كشكول

"الوزاراء" يُوافق على إضافة كليتي الطب والعلاج الطبيعي لجامعة النهضة

"المحرصاوي" يُحذر طلاب "هندسة قنا" من هذا الأمر

تفاصيل استعدادات "تعليم القاهرة" لامتحانات الفصل الدراسي الأول

رئيس جامعة القاهرة يوجه رسالة للمواطنين.. والسر في "الخطاب الديني"

رئيس أمناء "الألمانية": اجتماع "الإفريقية للعلوم" بالقاهرة مؤشرًا إيجابيًا لمصر

الأمصار

لسبب غريب.. مسنة تطلب إخضاع جسد توأم جد الأميرة ديانا لـ DNA

جوتيريش: الأطراف اليمنية تتوصل لاتفاق حول مدينة الحديدة ومينائها

قرقاش: تحية اعتزاز بالتضحيات التي شكلت ضغط على الحوثيين

تدمير آلات التصويت في الانتخابات الرئاسية بدولة إفريقية

ميلانيا: أقدم النصائح لترامب لكن الكلمة الأخيرة تعود له

مرايا الابداع

السلاح الأنثوى الأكثر فتكًا

ثلاثية الوطن.. والشهادة

منوعات

"Gnomes Garden New Home" رحلة العثور على الوصفة الخضراء السرية

Call of Nightmare.. حياتك بثلاثة قلوب

Beholder Complete Edition جرعة صحية من الكوميديا السوداء

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ دور العلوم الإنسانية فى مواجهة الإرهاب بـ"آداب طنطا"

المزيد
الصحة

تطبيقات العلاج عبر الإنترنت تقلل من الاكتئاب

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎