وكيل الشباب بكفر الشيخ يعقد اجتماعًا مع مديرى الإدارات

عقد الدكتور عزت إبراهيم محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، اجتماعًا مع مديرى الإدارات المختلفة، لمناقشة عدد من الملفات الهامة، ووضع خطة العمل الخاصة بالمديرية، خلال الفترة المقبلة.



ووجه "محروس"، بحصر المشروعات المُتوقفة بجميع الأندية الرياضية ومراكز الشباب بنطاق محافظة كفر الشيخ، لاستئناف أعمال الإنشاءات المُتوقفة مرة أخرى فى القريب العاجل، بعد توفير الدعم المادى اللازم، لاستكمال هذه الأعمال.



وأكد "محروس"، على ضرورة تحقيق الانضباط بجميع الهيئات الشبابية والرياضية، وسرعة الإنجاز فى أداء الأعمال، وعدم تعطيل مصالح المواطنين، مشددًا على مكافحة كافة أشكال التجاوزات والفساد، وإحالة المقصرين إلى التحقيق.