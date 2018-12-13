روسيا وفلسطين تناقشان التسوية في الشرق الأوسط الأسبوع المقبل

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الخميس، إن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، سوف يناقش مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي قضايا متعلقة بالتسوية في منطقة الشرق الأوسط، الأسبوع المقبل.



وأضافت زاخاروفا - في إحاطة صحفية، بحسب ما نقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية - أنه من المقرر أن تسلط المناقشات الضوء على الوضع الحالي للمسار الفلسطيني الإسرائيلي، وتتطرق إلى المهام التي تهدف إلى منع تغيير الإطار القانوني العالمي المعمول به للتسوية في الشرق الأوسط.



وتابعت: "توجد خطط لدراسة المشكلات بشكل واف من أجل التسريع من وتيرة استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، بما في ذلك دعم تنفيذ اتفاقية دولية حكومية مماثلة لاتفاقية أكتوبر 2017"، مشيرة إلى أن المناقشات سوف تشمل تبادل وجهات النظر حول سبل تحسين الوضع الاجتماعي- الاقتصادي والإنساني للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.



ومن المقرر أن تشمل المناقشات دراسة قضايا رئيسية مثل تنفيذ الاتفاقات التي توصلت إليها اللجنة الحكومية الدولية بين روسيا وفلسطين بشأن التعاون الاقتصادي التجاري، أثناء انعقاد جلستها الثالثة في رام الله في الفترة ما بين 5 و7 نوفمبر الماضي، بحسب ما أفادت زاخاروفا.