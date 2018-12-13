حالات اختناق بغاز الاحتلال في مواجهات ببيت لحم

أصيب عدد من الفلسطينين بحالات اختناق شديدة بغاز قوات الاحتلال، خلال مواجهات ببلدة تقوع، شرق بيت لحم.



واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية اللبن الشرقية، جنوب نابلس، وأطلقت الرصاص تجاه المواطنين، واقتحمت عددًا من منازل المواطنين في البيرة، وفقًا لما أفادت به "دنيا الوطن" في نبأ عاجل.



فيما اعتدى مجموعة من المستوطنين على سيارات المواطنين أمام بلدة كفر ثلث، شرق قلقيلية.



يذكر أن الضفة الغربية المحتلة تشهد تصعيدًا سريعًا عقب استشهاد الشابين الفلسطينيين منفذي عمليتي "عوفرا" و"بركان"، ثم مقتل الجنود الإسرائيليين فى رام الله.