ضبط مشرف بدار أيتام فى الهرم قيد طفلًا

ألقت مباحث الجيزة، القبض على مشرف بدار أيتام، لاتهامه بتقييد طفل داخل الدار بواسطة حزام، بعد انتشار صور للطفل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتمت إحالته إلى النيابة للتحقيق.



تلقى مفتش مباحث غرب الجيزة بلاغًا من أحد المسئولين بوزارة التضامن، أفاد فيه انتشار صور لطفل مقيد داخل دار أيتام تابعة لدائرة قسم الهرم، وطالب اتخاذ الإجراءات القانونية.



انتقل رجال المباحث إلى دار الأيتام، وتبين أنها مرخصة، وكشفت التحريات أن الطفل الذى ظهر بالصور مصاب بفرط في الحركة، وأن المشرف الخاص بالدار قيده بواسطة حزام عقابًا له لاعتدائه على زملائه بالضرب كنوع من التأديب.



وأكدت التحريات عدم تعرض الطفل للتعذيب، حيث إن الأمر لم يتعد تقييد حركته، بالإضافة إلى أن المشرف مرتكب الواقعة يرتبط بعلاقة طيبة بالأطفال داخل الدار، وحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة للتحقيق.