القاهرة : الخميس 13 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
06:54 ص

تحطم قطار سريع فى أنقرة.. وعدد الضحايا "كبير"
09:17 م

كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز في دوري أبطال أوروبا (بث مباشر)
08:41 م

بث مباشر مباريات اليوم | مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر | يلا شوت | SPORTS
08:38 م

SPORTS | مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر يلا شوت

07:43 م

يلا شوت | SPORTS | مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز اليوم (بث مباشر)
10:58 م

الشوط الثاني| ليفربول ضد نابولي بث مباشر | مشاهدة هدف محمد صلاح
08:22 م

مشاهدة مباراة liverpool اليوم بث مباشر | كول ستار | مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم بث مباشر | كورة لايف | يلا شوت
08:06 م

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر beIN SPORTS
07:13 م

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم 11-12-2018 | لحظه بلحظه | كورة لايف
07:10 م

يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي | يلا كورة | ماتش ليفربول ونابولي | دوري أبطال أوروبا| liverpool vs napoli
06:55 م

موعد مباراة ليفربول اليوم| liverpool vs napoli | مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم | دوري أبطال أوروبا
06:52 م

ليفربول مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر اليوم .. ليفربول يوتيوب .. يلا شوت liverpool
الثقافة
الخميس 13/ديسمبر/2018 - 02:41 م

صدور مذكرات ميشيل أوباما فى ثلاثة ملايين نسخة بـ31 لغة

صدور مذكرات ميشيل
أ ش أ
dostor.org/2434427

صدرت، اليوم الخميس، في بيروت، الطبعة العربية من مذكرات السيدة الأمريكية الأولى السابقة، ميشيل أوباما؛ عن دار هاشيت أنطوان نوفل، بعنوان "وأصبحت".

وجاءت المذكرات بواحد وثلاثين لغة، وطبعت الدار منها 3 ملايين نسخة بطبعتها الأولى، وهي مكتوبة بقدر كبير من الشفافية والصدق، وتكشف فيها ميشيل أوباما خبايا عالمها الخاص، وتسرد التجارب التي صقلت شخصيتها منذ طفولتها في الجانب الجنوبي من شيكاغو، والسنين التي قضتها وهي تحاول إقامة التوازن بين دورها كأم وعملها، وصولا إلى الفترة التي عاشتها في البيت الأبيض، ومن ثم عودتها لتكون مواطنة عادية.

وتعد ميشيل أوباما إحدى النساء الأكثر إثارة للإعجاب في العالم، فبصفتها أول سوداء تحمل لقب السيدة الأمريكية الأولى، جعلت من البيت الأبيض - في سابقة من نوعها - مكانا يشعر فيه جميع الأميركيين بحفاوة بالغة وبدفء الاستقبال.

وفي الوقت نفسه، ظهرت كمدافعة قوية عن قضايا النساء والفتيات في الولايات المتحدة وحول العالم، وكرست جهودا جبارة لإقناع العائلات الأمريكية بإحداث تغيير جذري والانتقال إلى نمط حياة صحي ومفعم بالنشاط والحركة اليومية، كما وقفت إلى جانب زوجها حين كان يقود بلاده في فترة عصيبة جدا.

وتقول فى ختام مذكراتها: "أنا امرأة عادية وجدت نفسها في رحلة استثنائية.. أرجو من خلال قصتي الخاصة التي أشارك العالم بها أن أفسح مجالا لظهور قصص أخرى وسماع أصوات أخرى، وأن أمهد الطريق أمام من يشعر بالانتماء إلى القمة، وأسهل عليه سبل بلوغها".

اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

"روائع كوكب الشرق" فى أمسية فنية بمكتبة القاهرة الكبرى

منذ اسبوع

العبقري الملحد.. خطاب لـ«أينشتاين» يباع بـ3 ملايين دولار: الدين خرافة.. واليهود ليسوا شعب الله المختار

منذ أقل من شهرين

الكابتن.. حكايات إبراهيم عبدالمجيد مع الكرة: القراءة منعتني من الاحتراف

منذ أقل من شهرين

المتوهج.. يوسف إدريس فى حوار غير منشور: أنا رسول الكتابة.. وروايات نجيب محفوظ لا تعجبنى

منذ أقل من شهرين

أنيس الكبار.. يوسف القعيد: والدى كان يريدنى محاميًا لكننى خنته

منذ 4 شهر

بعد وفاة ناجي شاكر.. ما مصير الدمية "ريحانة"؟

الآن

ضبط جمّال وفتاة سهّلا صعود المصور الدنماركي إلى الهرم الأكبر

ماذا يحدث فى فرنسا الآن؟.. الحكومة تواصل سياسات الاحتواء.. والمعارضة تصعد بـ"سحب الثقة"

وقوع حادث أمني في القدس المحتلة

رئيس البورصة: تطبيق "الشورت سيلنج" خلال الربع الأول من 2019

ads
الأكثر قراءة

"كان مهددا بشلل الأطفال".. 10 حقائق عن صفقة الأهلى الجديدة

مصرع شاب قفز من شقة عشيقته بالشرقية

ضبط جمّال وفتاة سهّلا صعود المصور الدنماركي إلى الهرم الأكبر

عمرو دياب يعطّل دينا الشربينى عن تصوير مسلسلها الجديد

ألبومات الصور

جنازة إبراهيم سعدة

وشوش الخير

صورة اليوم.. معانا يا رب

شهود عيان يروون تفاصيل محاولة اغتيال الأديب الراحل نجيب محفوظ

نجم الساعة

كورة اون لاين مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر||كورة لايف مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر

الأكثر قراءة

"كان مهددا بشلل الأطفال".. 10 حقائق عن صفقة الأهلى الجديدة

مصرع شاب قفز من شقة عشيقته بالشرقية

ضبط جمّال وفتاة سهّلا صعود المصور الدنماركي إلى الهرم الأكبر

عمرو دياب يعطّل دينا الشربينى عن تصوير مسلسلها الجديد

كشكول

"الوزاراء" يُوافق على إضافة كليتي الطب والعلاج الطبيعي لجامعة النهضة

"المحرصاوي" يُحذر طلاب "هندسة قنا" من هذا الأمر

تفاصيل استعدادات "تعليم القاهرة" لامتحانات الفصل الدراسي الأول

رئيس جامعة القاهرة يوجه رسالة للمواطنين.. والسر في "الخطاب الديني"

رئيس أمناء "الألمانية": اجتماع "الإفريقية للعلوم" بالقاهرة مؤشرًا إيجابيًا لمصر

الأمصار

لسبب غريب.. مسنة تطلب إخضاع جسد توأم جد الأميرة ديانا لـ DNA

جوتيريش: الأطراف اليمنية تتوصل لاتفاق حول مدينة الحديدة ومينائها

قرقاش: تحية اعتزاز بالتضحيات التي شكلت ضغط على الحوثيين

تدمير آلات التصويت في الانتخابات الرئاسية بدولة إفريقية

ميلانيا: أقدم النصائح لترامب لكن الكلمة الأخيرة تعود له

مرايا الابداع

السلاح الأنثوى الأكثر فتكًا

ثلاثية الوطن.. والشهادة

منوعات

"Gnomes Garden New Home" رحلة العثور على الوصفة الخضراء السرية

Call of Nightmare.. حياتك بثلاثة قلوب

Beholder Complete Edition جرعة صحية من الكوميديا السوداء

مقالات الرأي
د-أحمد-الخميسى

​ أحمد خالد توفيق بين الدراويش والإخوان والمثقفين

المزيد
الصحة

تطبيقات العلاج عبر الإنترنت تقلل من الاكتئاب

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎