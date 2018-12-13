"الصحة" تعتمد عقار جديد لمرض "التصلب المتعدد"

اعتمدت وزارة الصحة والسكان، عقار جديد لعلاج مرضى التصلب المتعدد الذي يمثل إضافة هامة لعلاجات تعديل مسار مرض التصلب المتعدد، ويعد المنتج الأول في مصر الذي يحتوي على الماده الفعاله DMF، ومن المقرر طرحه في الأسواق خلال الأسابيع المقبلة.



جاء إعلان العقار خلال المؤتمر الصحفي الذي حضره لفيف من كبار أطباء المخ والأعصاب في مصر، وتحدث في المؤتمر كل من الدكتور ساهر هاشم أستاذ المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة القاهره، والدكتور البهي رضا أستاذ أمراض المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة الازهر ورئيس شعبة التصلب المتعدد بالجمعية المصرية للأمراض العصبية والنفسية وجراحة الأعصاب، وعميد كلية طب الأزهر السابق، والدكتور ماجد عبدالنصير أستاذ أمراض المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة القاهره والسكرتير العام للجمعية المصرية للأمراض العصبية والنفسية وجراحة الأعصاب، والدكتور هاني عارف أستاذ المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة عين شمس.



وناقش المؤتمر مميزات عقار "ماروفاركس" كونه يمثل إضافة لعلاجات مرض التصلب المتعدد "النوع الانتكاسي" والذي يمثل أكثر من 80% من إجمالي المصابين بمرض التصلب المتعدد.



العقار عبارة عن كبسولات تؤخذ مرتين يوميًا، ويتميز بفاعليته العالية، حيث يعمل على حماية خلايا المخ والجهاز العصبي من النوبات المتكررة للمرض، إلى جانب دوره القوي في حماية المريض من أي مشكلات تصيب الجهاز الحركي، بالإضافة إلى قلة الأعراض الجانبية للعقار؛ مما جعله من الأدوية المميزة والمناسبة لجميع الفئات العمرية، خاصة السيدات التي تخطط للحمل مما يمنح حياة أفضل لمرضى التصلب المتعدد.



وتطرق المتحدثون إلى الطرق العلاجية المختلفة وتأثير المرض على نفسية المريض وأهمية اختيار العلاج المناسب لكل مريض على حده تبعًا لتقدم الحالة والأمراض المصاحبة، مثل الضغط والسكر والظروف الحياتية الطبيعية للمريض وأهمها السن والرغبة في الإنجاب، إلى جانب التكلفة الشهرية للعلاج.