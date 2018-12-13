البشير يؤكد حرص بلاده على تعزيز الروابط الإستراتيجية مع مصر

أكد الرئيس السوداني عمر البشير، حرص بلاده على تعزيز الروابط التاريخية والإستراتيجية مع مصر، خدمة لمصالح شعبي البلدين.



جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الخميس، بالقصر الجمهوري بالخرطوم، السفير حسام عيسى الذي قدم للرئيس البشير أوراق اعتماده سفيرًا لجمهورية مصر العربية لدى السودان.



وقال السفير حسام عيسى - في تصريح اليوم - إن الرئيس البشير أكد من خلال توجيهاته دعم العلاقات التي تربط البلدين والوصول بها إلى مرحلة التكامل التام، مشيرًا إلى أن هذا التوجيه سيكون دستورًا له خلال فترة عمله في السودان للمضي قدمًا في تنفيذ ومتابعة المشروعات المشتركة بين البلدين في كافة المجالات.

