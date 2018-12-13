محافظة دمياط تعاين مواقع الرصف بالبلاطات الخراسانية

تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أعمال الرصف بالبلاطات الخرسانية والاسفلت بعدد من الشوارع الداخلية بمدينة دمياط، والتي تقوم بها مديرية الطرق والوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، وذلك خلال جولتها التفقدية اليوم الخميس، لمتابعة سير العمل بالمدينة.



واستهلت المحافظ جولتها بتفقد أعمال الرصف بعدد من الشوارع بأرض البرش حيث أبدت استيائها من سوء تنفيذ هذه العمليات وعدم تطبيق المعايير الخاصة بالجودة مشددة على تلافي كافة الملاحظات والتأكد من ملائمة مناسيب الرصف وبالوعات الأمطار والانحدار الجانبى لمنع تراكم مياه الأمطار.



كما تابعت المحافظ أعمال الرصف بالأسفلت بشارع الشهر العقارى القديم مؤكدة على البدء في رصف الشوارع الداخلية المتفرعة منه بالبلاطات الخرسانية.



كما قامت الدكتورة منال عوض بمتابعة أعمال تنفيذ خطوط انحدار وبالوعات صرف مياه الأمطار بمنطقة باب الحرس، حيث تم تنفيذ عدد ٤ بالوعات وجارى العمل باثنين آخرين.



وفى هذا السياق أكدت محافظ دمياط على مراعاة المعايير والمناسيب الخاصة لتفادى تراكم مياه الأمطار بالمنطقة.