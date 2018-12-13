بورصة البحرين تتراجع 0.07% في ختام جلسة الخميس

تراجعت بورصة البحرين في ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، وهبط المؤشر العام للسوق بنسبة 0.07%، ليغلق عند مستوى 1319.32 نقطة، خاسرًا نحو 0.39 نقطة.



وجري تداول نحو 928.71 ألف سهم، بقيمة قدرها 435.13 ألف دينار.



جاء تراجع المؤشر العام نتيجة هبط عدد من القطاعات، علي رأسها قطاع البنوك والذي انخفض بنسبة 4.53%، نتيجة تراجع عدد من الاسهم ذات الثقل النسبي المؤثر منها، سهم السلام الذي هبط بنسبة 2.22%، وسهم البحرين والكويت بنحو 0.45%.



وبلغت القيمة السوقية قيمة قدرها 8.08 مليار درهم بنهاية تعاملات اليوم.



وكانت السوق أنهت تعاملات جلسة أمس الأربعاء، مرتفعة، حيث صعد المؤشر العام بنسبة وبنهاية التعاملات، صعد المؤشر العام للسوق، بنسبة 0.18%، ليغلق عند مستوى 1320.22 نقطة، رابحًا نحو 2.33 نقطة.

