روسيا: محاولات لتقويض اتفاق منطقة منزوعة السلاح في إدلب السورية

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن هناك محاولات ترمي إلى تقويض الاتفاق الذي يقضي بإنشاء منطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب السورية.



جاء ذلك ردًا على إعلان التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، بأن تحقيق النصر النهائي على تنظيم "داعش" الإرهابي يعد أمرًا بعيد المنال، بسبب أن الإرهابيين المتبقين في سوريا مدربون تدريبًا جيدًا.



واعتبرت المسئولة الروسية- في تصريح أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية- أن هذا الإعلان بمثابة التماس العذر للتواجد العسكري الأمريكي في الأراضي السورية.