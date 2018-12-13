دعوات إسرائيلية لاغتيال قادة "حماس"

أثار مقتل جنود إسرائيليين اليوم الخميس، بالقرب من قرية سلواد برام الله، مشاعر الغضب والاستياء في الداخل الإسرائيلى.



وطالب أفيجدور ليبرمان وزير الجيش المستقيل، الحكومة الإسرائيلة باتخاذ خطوات قاسية ومؤلمة ضد نشطاء حماس بغزة، مشيرًا إلى أن الهجوم جاء نتيجة عدم كفاءة الحكومة في حربها ضد حركة حماس.



فيما هدد وزير الزراعة المتطرف، أوري اريئيل، بالاستقالة من الحكومة في حال لم تتخذ أي خطوات رادعة وفورية ضد الفلسطينيين.



من جانبها، دعت الوزيرة ميري ريغيف، إلى ضرب "رأس الأفعى" في إشارة إلى قادة المقاومة، مشيرة إلى أن قيادة حماس حينها ستفهم أن القواعد تتغير، مشددة على أنه تجب العودة إلى سياسة الاغتيالات.