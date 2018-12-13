شاب يقتل صديقه بـ"مطواة" فى الغردقة

لقى شاب مصرعه على يد صديقه؛ بعد طعنة غائرة بالرقبة؛ نتيجة خلافات بينهما، وذلك بمنطقة الميناء بالغردقة، حيث تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الغردقة العام.



كان قد تلقى اللواء أشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا بمقتل شاب بباغ من العمر 21 عامًا على يد صديقه 21 عامًا؛ نتيجة خلافات بينهما، حيث طعنة بـ"مطواة" في الرقبة وفر هاربًا، وتمكنت مباحث البحر الأحمر من ضبطه.



وبدأت نيابة الغردقة التحقيقات حيث انتدبت الطب الشرعي للوقوف على أسباب الوفاة، كما طلبت تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة وظروفها.