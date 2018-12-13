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الخميس 13/ديسمبر/2018 - 02:28 م

اعترافات المتهمين بتسهيل صعود المصور الدنماركي للهرم

اعترافات المتهمين
dostor.org/2434412

حصل "الدستور" على اعترافات موسى عمر موسى، المتهم الأول في واقعة مساعدة شاب وفتاة من الدنمارك في الصعود للهرم الأكبر وتصوير فيلم إباحي، وجاء فيها أنه يقيم في نزلة السمان ويعمل جمّالا بمنطقة الأهرامات، وأن فى يوم 28- 11 تقابل مع سيدة اسمها "هند" وكان بصحبتها شخصان دنماركيان.

وأضاف في اعترافاته، أنهما طلبا منه أن يصعدا إلى أعلى الهرم الأكبر، مضيفا أنه قال لهم: "ممنوع صعود الهرم الأكبر، وطلبت منهم 1400 دولار فقالوا لي كتير".

واستكمل المتهم: "بعد ذلك قولت لهم أنا عندى حل تاني، وهو إني اطلعكم بالنهار بالحصان واسيبكم داخل المنطقة وانتم اتصرفو زى مانتو عايزين".

وأضاف: "انتظرتهم الساعة 10 صباحا ولكنهم لم يأتوا وفوجئت بهم يتصلون بى الساعة 8 بليل وطلبوا منى أن يصعدو الهرم، واتفقت معهم أن يدفعو لي 4 آلاف جنيه واصطحبتهما بعد ذلك إلى بوابة منطقة ترب المسلمين، وبعدما وصلنا لم يكن موجود موظف الآثار بالمنطقة ثم قفز الرجل والمرأة الدنماركيين إلى المنطقة الأثرية".

ومن جانبها قالت المتهمة الثانية التى تدعى هند على إبراهيم، الحاصلة على بكالوريوس علوم، إن بداية الواقعة عندما تقابلت مع الشاب الدنماركي في "كافيه" في منطقة وسط البلد، مضيفة أنها تعرفت على الشاب عن طريق إحدى تطبيقات الهاتف المحمول.

وأضافت المتهمة في تحقيقاتها: "أن الشاب الدنماركي "اندريا" قال لها إن حلمه أن يصعد إلى الهرم، واضافت أنه فى يوم 28 تقابلت مع الشاب الدنماركي وصديقته في منطقة أبو الهول".

واستكلمت المتهمة كلامها: "الشاب الدنماركي كان معه صورة لشخص وطلب مني مقابلته واكتشفت بعدما قمنا بالسؤال عليه أنه عم موسى".

وأضافت المتهمة: "توصلنا لعم موسى الذى طلب من اندريا 1400 دولار مقابل صعود الهرم، وثانى يوم قام اندريا وصديقته بطلبي أن اذهب لهم عند الهرم، وطلبا منى أن اتصل بعم موسى، وبالفعل قمنا بالاتصال به وحضر لنا، وفي اليوم الثانى عرفت أن عم موسى اصعدهما للهرم مقابل 4 آلاف جنيه".

وكانت وزارة الداخلية تمكنت من ضبط اثنين من المتورطين في واقعة تسلق شخصين من السائحين الأجانب الهرم الأكبر بمنطقة الأهرامات الأثرية وظهورهما فى مشهد فاضح ليلا، حيث تم تشكيل فريق بحث بمشاركة أجهزة وزارة الداخلية، حيث تم تحديد صاحب مقطع الفيديو ويدعى اندرياس هافيد اندريسين، 23 سنة، مصور فوتوغرافي، الذى تسلّل المنطقة الأثرية ليلًا بصحبة الدنماركية جوزفين سارة بالس، وتمكّنا من تصوير مشاهد فاضحة لهما أعلى سطح الهرم.

وأسفرت جهود البحث عن تورط موسى عمر موسى محمد، جمّال بالمنطقة الأثرية بالأهرامات، في مساعدة الدنماركيين إلى التسلل بمنطقة الأهرامات مساء 29 نوفمبر مقابل 4 آلاف جنيه، وذلك بالتنسيق مع المدعوة هند على إبراهيم محمد، دون عمل، والتي تعرفت عليهما من خلال شبكة الإنترنت وبمواجهة المذكورين بما جاء بالتحريات اعترفا بالواقعة وجار عرضهما على النيابة العامة.

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