مدير أمن الغربية يفتتح تجديدات قسم أول طنطا

افتتح اللواء طارق حسونة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الغربية تجديدات قسم شرطة أول طنطا صاحبه خلالها اللواء أحمد عتمان مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا وعدد من القيادات الأمنية.



وتفقد "حسونة" ومرافقوه جميع المكاتب المجددة منها مكتب شكاوى المواطنين وحقوق الإنسان، ومكتب النوبتجية، ووحدة مباحث القسم، ووحدة تنفيذ الأحكام بالقسم، ومكتب الاستعلامات، وغرفة اجتماعات القسم.



صاحب" مدير الأمن " اللواء عبداللطيف الحناوى، نائب مدير الأمن واللواء أشرف درويش، مساعد مدير الأمن للأمن العام واللواء السعيد شكرى، مدير المباحث الجنائية والعميد زكريا حجازى، مأمور قسم أول طنطا والعقيد وليد الصواف مفتش المنطقة المركزية والرائد يوسف الجندى، رئيس وحدة المباحث وعدد من القيادات الأمنية بالمحافظة.



وشدد "حسونة" على الاهتمام المستمر بالتجديدات وحسن معاملة الجمهور، وتفعيل قسم حقوق الإنسان وحل جميع مشاكل المواطنين.