خطة شاملة لرفع الإشغالات والمخلفات وإعادة تدويرها بأسيوط

قال محافظ أسيوط اللواء جمال نور الدين إن المحافظة تنفذ خطة شاملة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء ووحدات المحافظة المختلفة لرفع المخلفات وإعادة تدويرها وتجميل وتطوير المرافق العامة بقرى ومراكز المحافظة بالإضافة إلى تكثيف حملات ضبط مركبات التوك توك المخالفة بالتنسيق مع إدارة المرور، والتوعية بضرورة الإسراع في ترخيص المركبات قبل غلق باب الترخيص.



وأكد المحافظ - خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة اليوم؛ الخميس، ضرورة المضي قدما في استكمال إجراءات تقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة وفقا للقوانين المنظمة لذلك، واستكمال إجراءات المعاينة والفحص والتسعير حتى تسليم العقود لمستحقيها مع تنفيذ حملات إزالة التعديات بمختلف القرى والمراكز لجميع التعديات على أراضي أملاك الدولة التي لم يتقدم أصحابها بطلبات تقنين ولم يتم توفيق أوضاعهم القانونية.



وأصدر نور الدين تعليماته لرؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق مع قسم شرطة المرافق والإشغالات لتنظيم حملات مستمرة ومفاجئة لإزالة ورفع كافة الإشغالات والتعديات من الشوارع والميادين الرئيسية لتحقيق السيولة المرورية ومنع الاختناقات والزحام.



كما استعرض المجلس التنفيذي للمحافظة بعض قرارات التخصيص الخاصة ببعض المدارس الجديدة بالقرى والمراكز وتذليل كافة العقبات لإنهاء إجراءات الترخيص وتم التصديق على بعض القرارات الخاصة بتشكيل لجان لإزالة سلبيات بعض محطات مياه الشرب والصرف الصحي ولجنة المرور ومتابعة المستشفيات والوحدات الصحية.



كما تم تشكيل لجنة لدراسة معوقات المناطق الصناعية وإيجاد الحلول لها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والمستثمرين بتلك المناطق، فضلا عن تشكيل لجنة لفحص ومعاينة الموقف الحالي للمخابز المملوكة للمحافظة والقرار الخاص بترخيص مركبات التوك توك وفقًا للضوابط والاشتراطات المحددة.