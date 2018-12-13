القاهرة : الخميس 13 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
06:54 ص

تحطم قطار سريع فى أنقرة.. وعدد الضحايا "كبير"
09:17 م

كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز في دوري أبطال أوروبا (بث مباشر)
08:41 م

بث مباشر مباريات اليوم | مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر | يلا شوت | SPORTS
08:38 م

SPORTS | مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر يلا شوت

07:43 م

يلا شوت | SPORTS | مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز اليوم (بث مباشر)
10:58 م

الشوط الثاني| ليفربول ضد نابولي بث مباشر | مشاهدة هدف محمد صلاح
08:22 م

مشاهدة مباراة liverpool اليوم بث مباشر | كول ستار | مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم بث مباشر | كورة لايف | يلا شوت
08:06 م

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر beIN SPORTS
07:13 م

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم 11-12-2018 | لحظه بلحظه | كورة لايف
07:10 م

يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي | يلا كورة | ماتش ليفربول ونابولي | دوري أبطال أوروبا| liverpool vs napoli
06:55 م

موعد مباراة ليفربول اليوم| liverpool vs napoli | مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم | دوري أبطال أوروبا
06:52 م

ليفربول مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر اليوم .. ليفربول يوتيوب .. يلا شوت liverpool
فن
الخميس 13/ديسمبر/2018 - 01:18 م

أحمد خالد موسي بين "ملايكة إبليس" و"لص بغداد"

المخرج أحمد خالد
المخرج أحمد خالد موسي
محمد مجدي
dostor.org/2434327

قال المخرج أحمد خالد موسي، إنه عاد، اليوم الخميس، ليستأنف تصوير فيلمه الجديد "لص بغداد" بعد أن عقد الأيام الماضية عدة جلسات خاصة بمشاهد الأكشن التي تخص عمله السينمائي الجديد.

ويشارك في الفيلم مجموعه متميزة من النجوم في مقدمتهم محمد عادل إمام وياسمين رئيس.

وأضاف "موسى" أنه يواصل بشكل يومي الجلسات التحضيرية لمسلسله الرمضاني الجديد الذي يحمل عنوان "ملايكة إبليس" والذي تلعب بطولته النجمه غادة عادل.

ويستمر "موسى" في اختيار باقي طاقم العمل، من أجل بدء التصوير للحاق بالسباق الرمضاني.

يذكر أن غادة عادل شاركت مع أحمد خالد موسى في مسلسل "الميزان"، وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

تفاصيل عرض "أوبرا عايدة " فى دار الأوبرا خلال ديسمبر المقبل

منذ أقل من شهرين

بعد رحيله.. قصة زواج حمدى قنديل ونجلاء فتحى

منذ أكثر من شهرين

اليوم.. انطلاق أولى حلقات "الأبواب المغلقة" لجورج قرداحى

منذ أكثر من شهرين

سر اعتذار "الحلو" عن تجسيد شخصية بليغ حمدي

منذ أكثر من شهرين

"أغلى من الياقوت" لـ أحمد مكى تقترب من المليون العاشر على يوتيوب

منذ 3 شهر

"بخاف أفرح" لـ أنغام تكسر حاجز الـ2 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"

الآن

"الأرصاد": غدًا طقس مائل للدفء.. والقاهرة 22 درجة

تفاصيل الاستراتيجية الوطنية للأمن المعلوماتي خلال الخمس سنوات المقبلة

القوات المسلحة تساهم فى رفع كفاءة المدارس بالإسكندرية

الكشف عن مقبرة ترجع لعصر الأسرة الثامنة عشر بكوم أمبو (صور)

ads
الأكثر قراءة

مصرع شاب قفز من شقة عشيقته بالشرقية

عمرو دياب يعطّل دينا الشربينى عن تصوير مسلسلها الجديد

وقوع حادث أمني في القدس المحتلة

إصابة 6 أشخاص بينهم 4 سعوديين فى العجوزة

ألبومات الصور

جنازة إبراهيم سعدة

وشوش الخير

صورة اليوم.. معانا يا رب

شهود عيان يروون تفاصيل محاولة اغتيال الأديب الراحل نجيب محفوظ

نجم الساعة

كورة اون لاين مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر||كورة لايف مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر

الأكثر قراءة

مصرع شاب قفز من شقة عشيقته بالشرقية

عمرو دياب يعطّل دينا الشربينى عن تصوير مسلسلها الجديد

وقوع حادث أمني في القدس المحتلة

إصابة 6 أشخاص بينهم 4 سعوديين فى العجوزة

كشكول

الفشل في الحب.. 3 تخوفات تقلق نوم المراهق

مصدر بـ"التعليم": إصدار قانون لتنظيم عمل المدارس الخاصة والدولية

مصدر بـ"التعليم": المقابلات الشخصية عند التقدم للمدارس "هزار"

تعرف على المفاتيح العشرة للنجاح

رئيس "الغربية" الأزهرية: الإسلام أنصف المرأة وأعطاها حقوقها

الأمصار

على غرار فرنسا.. "السترات الصفراء" تصل إسرائيل

وزير إيراني ينشئ حساب "تويتر".. ودورسي ساخرا: هل بإمكان الشعب قراءة التغريدات؟

المغرب تتراجع عن الترشح.. ومصر تعلن استعدادها استضافة الأمم الإفريقية

رئيس فنزويلا: أمريكا تحاول اغتيالي

بعد تعرضه للانتقادات.. رئيس تويتر: زرت ميانمار للاهتمام بنفسي فقط

مرايا الابداع

السلاح الأنثوى الأكثر فتكًا

ثلاثية الوطن.. والشهادة

منوعات

"Gnomes Garden New Home" رحلة العثور على الوصفة الخضراء السرية

Call of Nightmare.. حياتك بثلاثة قلوب

Beholder Complete Edition جرعة صحية من الكوميديا السوداء

مقالات الرأي
نرمين يسر

​ بليغ حمدي.. أكثر من حياة

محمد العسيري

​ محمد عبدالمطلب.. المؤذن الذي هز "قلب مصر"

المزيد
الصحة

تطبيقات العلاج عبر الإنترنت تقلل من الاكتئاب

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎