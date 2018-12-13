أحمد خالد موسي بين "ملايكة إبليس" و"لص بغداد"

قال المخرج أحمد خالد موسي، إنه عاد، اليوم الخميس، ليستأنف تصوير فيلمه الجديد "لص بغداد" بعد أن عقد الأيام الماضية عدة جلسات خاصة بمشاهد الأكشن التي تخص عمله السينمائي الجديد.



ويشارك في الفيلم مجموعه متميزة من النجوم في مقدمتهم محمد عادل إمام وياسمين رئيس.



وأضاف "موسى" أنه يواصل بشكل يومي الجلسات التحضيرية لمسلسله الرمضاني الجديد الذي يحمل عنوان "ملايكة إبليس" والذي تلعب بطولته النجمه غادة عادل.



ويستمر "موسى" في اختيار باقي طاقم العمل، من أجل بدء التصوير للحاق بالسباق الرمضاني.



يذكر أن غادة عادل شاركت مع أحمد خالد موسى في مسلسل "الميزان"، وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا.