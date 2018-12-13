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الخميس 13/ديسمبر/2018 - 01:17 م

التنظيم والإدارة: حظر إعدام دفاتر وسجلات موظفي الحكومة قبل 5 سنوات

الدكتور صالح الشيخ،
الدكتور صالح الشيخ،
أميرة ممدوح
dostor.org/2434325

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة الدكتور صالح الشيخ، قرارًا بحظر قيام كافة الوزارات والجهات التابعة لها، بإعدام ملفات وسجلات إجازات وحضور وانصراف موظفي الحكومة، إلا بعد مضي خمس سنوات على إصدار تلك المستندات.

وشدد التنظيم والإدارة، في منشور حديث صادر عنه، علي أنه استقر الرأي بشأن تحديد مدد زمنية لحفظ الوثائق والمستندات والسجلات الخاصة بضرورة الاحتفاظ بالسجلات والأوراق الرسمية لاسيما المتعلقة بإجازات العاملين لمدة لا تقل عن خمس سنوات، للاستفادة بها في تقييم أداء عنصر المواظبة للعاملين خلال تلك المدة، وذلك طبقًا للمادة "2" فقرة 2 من المواد القانونية الحاكمة بلائحة محفوظات الحكومة.

جاء ذلك ردًا على العديد من الاستفسارات التي وردت جهاز التنظيم والإدارة مؤخرًا بشأن طلب الإفادة بالرأي عما إذا كانت توجد مدة محددة للمديريات للاحتفاظ بسجلات الإجازات والدفاتر من عدمه.

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