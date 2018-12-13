التنظيم والإدارة يحدد الأوراق ومبالغ التنازل عن تراخيص المناجم

حدّد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، القواعد الحاكمة لإجراءات الحصول على الخدمات الجماهيرية، ومنها خدمة طلب التنازل عن تراخيص أو عقود المناجم والمحاجر بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، من خلال تحديد المستندات والأوراق المطلوبة للحصول على الخدمة، والتوقيتات الزمنية المحددة لإنجازها.



وأشار التنظيم والإدارة، إلى أن المستندات والأوراق المطلوبة للحصول على الخدمة، هي طلب التنازل موثق من الشهر العقاري.



ونوه الجهاز، إلى المبالغ المقررة للحصول على الخدمة 600 جنيه دمغة ضريبة بواقع 300 جنيه عن كل نسخة من العقد، و4 جنيهات فقط لا غير رسم النظر، و90 قرشًا دمغة نوعية، وعشرة قروش رسم تنمية موارد، ويتم الحصول علي الخدمة خلال أسبوعين من تاريخ استصدار القرار الوزاري بالموافقة علي التنازل.



وفي حالة عدم الحصول على الخدمة في التوقيت المحدد أو طلب مستندات أو مبالغ إضافية تحت أي مسمي يمكنك الاتصال بإحدى الجهات التالية: الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية: ت: 6855660 - 6828013.

