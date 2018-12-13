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الخميس 13/ديسمبر/2018 - 01:10 م

انطلاق مبادرة جديدة لـ "سلامتك وصحتك تهمنا" بالبترول

صورة من الحدث
صورة من الحدث
دعاء جابر
dostor.org/2434316

عقدت وزارة القوى العاملة، ندوة "سلامتك وصحتك تهمنا"، بالشركة العامة للبترول، تحت رعاية محمد سعفان وزير القوي العاملة، ضمن سلسلة المبادرات التى أطلقتها الوزارة، بهدف التوعية ونشر ثقافة تفتيش السلامة والصحة المهنية.

وقال سعفان إن المبادرة تهدف إلى التعرف على مخاطر بيئة العمل وكيفية السيطرة عليها وكيفية مواجهتها والتعامل مع خطة الطوارئ، فضلا عن القوانين والقرارات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، ودور كل الأطراف المعنية في الوصول إلى بيئة عمل آمنة.

شهد انطلاق المبادرة الدكتور مهندس محسن جاد الكريم النوبى رئيس مجلس إدارة الشركة، والمهندس عماد انور عبدة مساعد رئيس الشركة للعمليات، وافتتحها أيمن ربيع، رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

وبدأت بمحاضرة عن السلامة والصحة المهنية وأهدافها وأنواع مخاطر بيئة العمل، وكيفية السيطرة عليها لمدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالوزارة كيميائى محمد منتصر.

واستعرضت الشركة جميع برامج السلامة والصحة المهنية بجميع مواقع الشركة، كما قام فريق العمل بالوزارة بعمل مراجعات لجميع مواقع الشركة لعمل تقرير كامل على نقاط القوة والضعف بالسلامة والصحة المهنية.

وتم شرح أهمية وكيفية إعداد خطة الطوارئ للمنشآت، وكذلك كيفية تقييم المخاطر الموجودة في المنشآت، وتفاعل الحضور مع المحاضرات مقدمين الشكر علي مبادرة سلامتك وصحتك تهمنا.

شارك في المبادرة الكيميائي محمد عبد الصالحين مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالشركة، والكيميائي رأفت بإدارة السلامة بمديرية القوي العاملة بالقاهرة، والكيميائية جيهان البواب مديرة مكتب شرق مدينة نصر، والكيميائية هويدا سعيد مفتشة السلامة والصحة المهنية بالمكتب.

انطلاق مبادرة جديدة لـ "سلامتك وصحتك تهمنا" بالبترول
انطلاق مبادرة جديدة لـ "سلامتك وصحتك تهمنا" بالبترول
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