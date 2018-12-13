"الزراعة" تشدد من إجراءاتها بعد اكتشاف بؤرتين لإنفلونزا الطيور

واصلت وزارة الزراعة، ممثلة في الإدارة المركزية للطب الوقائي بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، تشديد إجراءاتها على مزارع الدواجن بعد اكتشاف بؤرتين مصابتين بإنفلونزا الطيور بالفيوم والدقهلية.



وقال تقرير للإدارة المركزية للطب الوقائي بوزارة الزراعة، إنه تمت السيطرة على بؤرتين جديدتين لمرض إنفلونزا الطيور من التربية المنزلية، ومواصلة خطتها التنفيذية للحد من انتشار المرض خاصة فى فصل الشتاء، من خلال برنامج التقصي النشط بالمزارع والأسواق، بحثا عن بؤر جديدة، وسحب عينات من القرى التى تقع بمسار الطيور المهاجرة.



وأضاف التقريران أن البؤرتين تم اكتشافهما من خلال فرق التقصى النشط فى القرى التى تقع فى مسار الطيور المهاجرة، وأن الهيئة تواصل جميع الإجراءات الاحترازية، لمواجهة أمراض الدواجن، وتوعية المربين بخطورة المرض، والتعامل الصحى السليم مع البؤر المصابة.