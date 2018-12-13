تراجع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت في ختام جلسة الخميس

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بصورة جماعية في ختام تعاملات جلسة، اليوم الخميس، وهبط المؤشر العام للسوق بنسبة 1.79%، كما انخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.01% وكذلك هبط المؤشر الرئيسي بنحو 0.09% على التوالي.



وانخفض سيولة البورصة اليوم إلى 15.84 مليون دينار مقابل 15.94 مليون دينار بالأمس، وتراجعت أحجام التداول إلى 77.48 مليون سهم مقابل 88.71 مليون سهم بالجلسة السابقة.



وشهدت الجلسة انخفاض 5 قطاعات بينها البنوك بـ0.26%، بينما ارتفع 6 قطاعات أبرزها النفط والغاز بـ6.84%.



وتصدر سهم الوطنية الدولية القابضة القائمة الحمراء بـ6.45%، بينما جاء الأنظمة على رأس الارتفاعات بـ8.33%.



وحول أنشط التداولات، تصدر بتروجلف المنخفض 0.34% الكميات بـ7.4 مليون سهم، بينما جاء الوطني على رأس السيولة بقيمة 3.8 مليون دينار، صاعدًا 0.24%.