بورصة دبي ترتفع 0.98% في ختام جلسة الخميس

ارتفعت بورصة دبي المالية في ختام تعاملات جلسة، اليوم الخميس، وصعد المؤشر العام للسوق بنسبة 0.98%، رابحًا نقطة واحدة، ليغلق عند 2599.05 نقطة.



وتصدر الارتفاعات قطاع السلع بنسبة 9.01% مع تصدر سهم دي إكس بي القائمة الخضراء بنسبة 10.4% بالغا 0.276 درهم.



وضمت قائمة الارتفاعات قطاع الخدمات والاستثمار بنسبة 6.17% و2.66% مع ارتفاع سهم أمانات القابضة 10.09%، وسوق دبي المالي ودبي للإستثمار بنسبة 4.87%، و2.33%.



وارتفع قطاع العقارات 1.54% مع ارتفاع سهم إعمار للتطوير والاتحاد العقارية وإعمار مولز بنسبة 7.6%، و7.4%، و1.74% على الترتيب.



وبلغت أحجام التداول في جلسة اليوم 379.56 مليون سهم محققة ماقيمتة 274.62 مليون درهم من خلال تنفيذ 3418 صفقة.