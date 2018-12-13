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الخميس 13/ديسمبر/2018 - 01:00 م

موسكو تعلق على انسحاب قطر من "أوبك"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نيفين أشرف
dostor.org/2434303

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن قرار قطر بالخروج من منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، لا يؤثر على تعاون روسيا مع الدول المستخرجة للنفط، موضحة: "نحن مقتنعون بأن قرارات القيادة القطرية بالانسحاب من أوبك لن تؤثر على تعاون روسيا مع الشركاء من الدول المنتجة للنفط".

وأعلنت قطر في وقت سابق، انسحابها من منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، اعتبارًا من الأول من يناير 2019، لتصبح بذلك أول دولة في الشرق الأوسط تقرر الانسحاب من المنظمة.

وقال وزير قطر لشئون الطاقة سعد الكعبي، في مؤتمر صحفي بالدوحة، إنه تم إبلاغ المنظمة بالقرار قبل المؤتمر، مشيرًا إلى أن القرار يعكس رغبة قطر بتركيز جهودها على تنمية وتطوير صناعة الغاز الطبيعي، وعلى تنفيذ الخطط التي تم إعلانها مؤخرًا لزيادة إنتاج الدولة من الغاز الطبيعي المسال.

واعتبر "الكعبي" أن تأثير قطر على قرارات إنتاج نفط في أوبك محدود، مؤكدًا أن قرار الانسحاب لم يكن سهلًا، خاصة أنها ظلت عضوًا في المنظمة طوال 57 عامًا منذ عام 1961.

وشدد الوزير القطري على أن انسحاب قطر من المنظمة يرجع إلى أسباب فنية واستراتيجية، وليس لأسباب سياسية على حد قوله، كما شدد على أن الدوحة ستواصل الالتزام بجميع التعهدات مثل أي دولة خارج أوبك.

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