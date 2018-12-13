محافظا الإسماعيلية وشمال سيناء يستقبلان ممثلي البنك الدولي

افتتح اللواء حمدي عثمان محافظ الاسماعيلية؛ يرافقه اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، محافظا الاسماعيلية وشمال سيناء بحضور وفد ممثلي بعثة البنك الدولي برئاسة الدكتور محمد ندى، والدكتور حسن راتب رئيس جامعة سيناء، وجمع كبير من المستثمرين ورجال الأعمال وشيوخ وعواقل شمال سيناء، وممثلي الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، لمناقشة سبل دعم وتنمية الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة بمنطقة سيناء والقناة.



خلال المؤتمر أستعرض محافظ الاسماعيلية ملف الانجازات التى تحققت على أرض المحافظة وتوابعها متضمنا أهم وأبرز المشروعات التنموية الكبرى التى تم انجازها بشرق قناة السويس فى نطاق الاسماعيلية وقطاع القنطرة شرق كما أستعرض تقريرا بأهم المطالب والاحتياجات اللازمة لاستكمال تنمية شرق القناة.



كما أكد المحافظ على أن الهدف الاستراتيجى من تحقيق التنمية المستدامة بمنطقة القناة وسيناء هو مفتاح للأمن والآمان لمصر وللمنطقة العربية بأثرها مشيرا الى أنه لابد من الاهتمام بدعم وتنمية وتشجيع التوسع فى اقامة المشروعات التنموية الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بأعتباره أساس وركيزة التنمية الحقيقية.



ومن جهته أكد محافظ شمال سيناء على أن المستهدف بشكل عام من تنفيذ الاستراتيجية القومية لتنمية سيناء هو اعادة رسم الخريطة السكانية على حدود مصر الشرقية ومواجهة تحديات التنمية فى شمال سيناء ودعم كافة المحاور التنموية مع التركيز على تفعيل دور المشاركة المجتمعية ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والعمل على تحويل منطقة وسط سيناء الى منطقة تنموية متكاملة.



ومن جهته أكد الدكتور حسن راتب رئيس جامعة سيناء على أن الجامعة بكل ما لديها من خبرات وامكانيات ومعامل بحثية وأساتذة متخصصين لم ولن تدخر وسعا فى دعم حركة التنمية المستهدفة لسيناء ومنطقة القناة.



وخلال المؤتمر تم عقد عددا من ورش العمل بمشاركة ممثلى البنك الدولى وممثلى محافظتى الاسماعيلية وشمال سيناء لمناقشة سبل وآليات مواجهة تحديات التنمية فى سيناء والاسماعيلية وتعزيز ودعم تعاون البنك الدولى لدفع عجلة التنمية بتلك المنطقة.



