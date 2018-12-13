كل ما تريد معرفته عن حساسية القمح

يعتبر مرض "السلياك" أو حساسية القمح، هو مرض يصيب الجهاز الهضمي "الأمعاء الدقيقة " ويؤدي إلى اضطرابات في امتصاص العناصر الغذائية وهذا يحدث حيال تناول الأغذية التي تحتوي على مادة الجلوتين مثل القمح والشعير فيقوم جهاز المناعة بردة فعل، وهي تلف الئتوءات المسئولة عن الامتصاص داخل الأمعاء الدقيقة مما يؤدي إلى سوء الامتصاص.



ومن جانبه قال الدكتور أحمد غلوش استشاري ورئيس قسم الجهاز الهضمي والكبد والمناظير بمستشفى الشرطة بالعجوزة أن أعراض مرض حساسية القمح، يتمثل في إسهال مزمن -عدم زيادة الوزن – انتفاخ البطن – أنيميا – تعب عام.



وأضاف غلوش لـ«الدستور»، ان مضاعفات السلياك تتمثل في هشاشة العظام، وقصر القامة، وفقر الحين، والأنيميا، وسرطان الأمعاء.



وحول كيفية تشخيص مرض السلياك، أكد أنه يتم التشخيص بإجراء تحاليل للدم مثل Anti tissue transglutaminase وفحص للامعاء الدقيقة بواسطة المنظار، وممكن أخذ عينة من الأمعاء بواسطة المنظار ويتم تحليلها.



وتابع: تتم اجراءات فحوص تقييم الأمراض المصاحبة لمرضى السلياك مثل أمراض الخلل المناعي والسكري وبعض أمراض الغدة الدرقية، وعن كيفية العلاج شدد على ضرورة اتباع حمية غذائية لوقف الجلوتين وفي خلال 3- 6 شهور تتوقف أعراض المرض، موضحًا ان أخصائي التغذية هو الشخص المناسب الذي يمكنه مساعدة المريض وأسرته في اختيار الأغذية المناسبة.

