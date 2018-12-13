القاهرة : الخميس 13 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
06:54 ص

تحطم قطار سريع فى أنقرة.. وعدد الضحايا "كبير"
09:17 م

كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز في دوري أبطال أوروبا (بث مباشر)
08:41 م

بث مباشر مباريات اليوم | مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر | يلا شوت | SPORTS
08:38 م

SPORTS | مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر يلا شوت

07:43 م

يلا شوت | SPORTS | مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز اليوم (بث مباشر)
10:58 م

الشوط الثاني| ليفربول ضد نابولي بث مباشر | مشاهدة هدف محمد صلاح
08:22 م

مشاهدة مباراة liverpool اليوم بث مباشر | كول ستار | مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم بث مباشر | كورة لايف | يلا شوت
08:06 م

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر beIN SPORTS
07:13 م

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم 11-12-2018 | لحظه بلحظه | كورة لايف
07:10 م

يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي | يلا كورة | ماتش ليفربول ونابولي | دوري أبطال أوروبا| liverpool vs napoli
06:55 م

موعد مباراة ليفربول اليوم| liverpool vs napoli | مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم | دوري أبطال أوروبا
06:52 م

ليفربول مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر اليوم .. ليفربول يوتيوب .. يلا شوت liverpool
لايف ستايل
الخميس 13/ديسمبر/2018 - 12:54 م

كل ما تريد معرفته عن حساسية القمح

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شيماء دهب
dostor.org/2434294

يعتبر مرض "السلياك" أو حساسية القمح، هو مرض يصيب الجهاز الهضمي "الأمعاء الدقيقة " ويؤدي إلى اضطرابات في امتصاص العناصر الغذائية وهذا يحدث حيال تناول الأغذية التي تحتوي على مادة الجلوتين مثل القمح والشعير فيقوم جهاز المناعة بردة فعل، وهي تلف الئتوءات المسئولة عن الامتصاص داخل الأمعاء الدقيقة مما يؤدي إلى سوء الامتصاص.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد غلوش استشاري ورئيس قسم الجهاز الهضمي والكبد والمناظير بمستشفى الشرطة بالعجوزة أن أعراض مرض حساسية القمح، يتمثل في إسهال مزمن -عدم زيادة الوزن – انتفاخ البطن – أنيميا – تعب عام.

وأضاف غلوش لـ«الدستور»، ان مضاعفات السلياك تتمثل في هشاشة العظام، وقصر القامة، وفقر الحين، والأنيميا، وسرطان الأمعاء.

وحول كيفية تشخيص مرض السلياك، أكد أنه يتم التشخيص بإجراء تحاليل للدم مثل Anti tissue transglutaminase وفحص للامعاء الدقيقة بواسطة المنظار، وممكن أخذ عينة من الأمعاء بواسطة المنظار ويتم تحليلها.

وتابع: تتم اجراءات فحوص تقييم الأمراض المصاحبة لمرضى السلياك مثل أمراض الخلل المناعي والسكري وبعض أمراض الغدة الدرقية، وعن كيفية العلاج شدد على ضرورة اتباع حمية غذائية لوقف الجلوتين وفي خلال 3- 6 شهور تتوقف أعراض المرض، موضحًا ان أخصائي التغذية هو الشخص المناسب الذي يمكنه مساعدة المريض وأسرته في اختيار الأغذية المناسبة.

اقرأ أيضًا
منذ 8 شهر

العمل الإضافي يزيد خطر الإصابة بالأمراض القلبية.. دراسة

الآن

"الأرصاد": غدًا طقس مائل للدفء.. والقاهرة 22 درجة

تفاصيل الاستراتيجية الوطنية للأمن المعلوماتي خلال الخمس سنوات المقبلة

القوات المسلحة تساهم فى رفع كفاءة المدارس بالإسكندرية

الكشف عن مقبرة ترجع لعصر الأسرة الثامنة عشر بكوم أمبو (صور)

ads
الأكثر قراءة

مصرع شاب قفز من شقة عشيقته بالشرقية

عمرو دياب يعطّل دينا الشربينى عن تصوير مسلسلها الجديد

وقوع حادث أمني في القدس المحتلة

إصابة 6 أشخاص بينهم 4 سعوديين فى العجوزة

ألبومات الصور

جنازة إبراهيم سعدة

وشوش الخير

صورة اليوم.. معانا يا رب

شهود عيان يروون تفاصيل محاولة اغتيال الأديب الراحل نجيب محفوظ

نجم الساعة

كورة اون لاين مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر||كورة لايف مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر

الأكثر قراءة

مصرع شاب قفز من شقة عشيقته بالشرقية

عمرو دياب يعطّل دينا الشربينى عن تصوير مسلسلها الجديد

وقوع حادث أمني في القدس المحتلة

إصابة 6 أشخاص بينهم 4 سعوديين فى العجوزة

كشكول

الفشل في الحب.. 3 تخوفات تقلق نوم المراهق

مصدر بـ"التعليم": إصدار قانون لتنظيم عمل المدارس الخاصة والدولية

مصدر بـ"التعليم": المقابلات الشخصية عند التقدم للمدارس "هزار"

تعرف على المفاتيح العشرة للنجاح

رئيس "الغربية" الأزهرية: الإسلام أنصف المرأة وأعطاها حقوقها

الأمصار

على غرار فرنسا.. "السترات الصفراء" تصل إسرائيل

وزير إيراني ينشئ حساب "تويتر".. ودورسي ساخرا: هل بإمكان الشعب قراءة التغريدات؟

المغرب تتراجع عن الترشح.. ومصر تعلن استعدادها استضافة الأمم الإفريقية

رئيس فنزويلا: أمريكا تحاول اغتيالي

بعد تعرضه للانتقادات.. رئيس تويتر: زرت ميانمار للاهتمام بنفسي فقط

مرايا الابداع

السلاح الأنثوى الأكثر فتكًا

ثلاثية الوطن.. والشهادة

منوعات

"Gnomes Garden New Home" رحلة العثور على الوصفة الخضراء السرية

Call of Nightmare.. حياتك بثلاثة قلوب

Beholder Complete Edition جرعة صحية من الكوميديا السوداء

مقالات الرأي
د.ابراهيم مجدي

​ الحج رحلة نفسية

د.ابراهيم مجدي

​ رضا عبدالعال الصريح

المزيد
الصحة

تطبيقات العلاج عبر الإنترنت تقلل من الاكتئاب

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎