إغلاق أكاديمية العلوم الهندسية ومراكز الدروس الخصوصية بالإسكندرية

تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ تقريرًا مقدمًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم حول جهود لجنة الضبطية القضائية، التي تم تشكيلها من قبل الوزارة لضبط الكيانات الوهمية، وقيام لجنة الضبطية القضائية بمداهمة الكيان المسمى "أكاديمية العلوم الهندسية" وبعض مراكز الدروس الخصوصية بمحافظة الإسكندرية.



وأشار التقرير، إلى أنه تم تشكيل لجنة ضبطية توجهت إلى مقر الكيان المذكور، ومكانه 60 شارع عبد المنعم سند أمام مركز أورانج، وتبين قيامه بتنظيم دورات تدريبية (كورسات) لطلاب كلية الهندسة، وعدم حصوله على التراخيص اللازمة لذلك من وزارة التعليم العالي، وأفادت اللجنة أن المنشأة المذكورة تتكون من مدخل خاص، واستقبال وقاعات دروس، وأنه في ضوء ذلك تم إصدار قرار بإغلاق المنشأة، وكذلك إبلاغ محافظة الإسكندرية بتنفيذ القرار.



داهمت اللجنة عددًا من مراكز إعطاء دروس خصوصية بمنطقة كامب شيزار بمحافظة الإسكندرية، وتبين وجود 5 مراكز بالعمارات المجاورة لكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، تقوم بممارسة أنشطة تعليمية بإعطاء دروس خصوصية للطلاب دون ترخيص بالمخالفة للقانون، وتم رصد عدد من الطلاب المترددين عليها.



وأصدر الدكتور خالد عبد الغفار قرارا بالغلق الفوري للكيانات المضبوطة في ضوء توصيات اللجنة، كما وجه الوزير بتكثيف جهود لجنة الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة، وملاحقة الكيانات والمؤسسات التعليمية الوهمية، حفاظا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمان عدم التلاعب بهم، مهيبا بالطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية والالتزام بالجامعات والمعاهد الخاصة المعتمدة الموجودة على موقع الوزارة.